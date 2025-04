Gli hamburger americani di alta qualità a Venezia | pochi giorni all' apertura di Five Guys

La catena americana di hamburger «di alta qualità» Five Guys è pronta ad aprire i battenti a Venezia, all'interno della stazione ferroviaria Santa Lucia, proprio di fronte ai binari centrali. Gli avventori potranno gustare i panini del brand a partire da lunedì 5 maggio, potendo contare su.

