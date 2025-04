Cultweb.it - Gli ftalati sono davvero pericolosi per la nostra salute? Ecco come proteggerci

Li chiamano “everywhere chemicals”, “prodotti chimici ovunque” perchédappertutto. Ci riferiamo agli, composti chimici che si usano per rendere le plastiche flessibili. Che fossero sostanze pericolose era risaputo, ma secondo recenti studi stanno già danni significativi alla. Essi infatti si accumulano nel nostro organismo attraverso l’aria che respiriamo, il cibo che consumiamo e i prodotti che utilizziamo ogni giorno. Una nuova ricerca ha individuato una correlazione diretta tra l’esposizione a uno specifico ftalato, il DEHP, e centinaia di migliaia di decessi per malattie cardiovascolari nel mondo.Usati per “ammorbidire” plastiche dureil PVC, e per stabilizzare i profumi nei prodotti per la cura del corpo, glisi trovano ovunque: nei contenitori per alimenti, cosmetici, detergenti, articoli per bambini, materiali edilizi, dispositivi medici e perfino nei tessuti e nell’arredamento. 🔗 Cultweb.it