Non c’è dubbio, gli italiani amano gli eSports e lo conferma un rapporto di Deloitte: ben 7,3 milioni di persone mostrano interesse per questo settore. Certo, le piattaforme di streaming come Twitch e YouTube Gaming hanno contribuito a diffondere la passione per il gioco online. In pochissimo tempo, il mercato degli eSports è cresciuto moltissimo, è passato da 1 milione di euro nel 2025 a ben 51 milioni di euro nel 2024. Un’evoluzione sorprendente che arricchisce ulteriormente il vasto panorama del gaming online, dove i casinò online restano protagonisti indiscussi grazie alla loro solidità, all’innovazione costante e alla fedeltà del pubblico. 🔗 Leggi su Top-games.it

© Top-games.it - Gli eSports sono la nuova tendenza nel settore gaming, ma sono davvero così popolari?