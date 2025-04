Gli ecoschemi? I riscontri sono tutt' altro che favorevoli o entusiasmanti

ecoschemi (li abbiamo spiegati qui), che prevedono incentivi per gli agricoltori che adottano pratiche volte a ridurre le emissioni e a. 🔗 Europa.today.it - "Gli ecoschemi? I riscontri sono tutt'altro che favorevoli o entusiasmanti" Al centro della Politica agricola comune 2023 – 2027 c'è la tutela ambientale e il contrasto ai cambiamenti climatici. Una delle principali novità riguarda gli(li abbiamo spiegati qui), che prevedono incentivi per gli agricoltori che adottano pratiche volte a ridurre le emissioni e a. 🔗 Europa.today.it

Novità per gli Ecoschemi 1 e 4 - Negli ultimi giorni sono stati pubblicati due provvedimenti: un decreto Masaf contenenti novità riguardanti l’Ecoschema 1 sulla riduzione del farmaco veterinario e sul benessere animale, il ... 🔗informatoreagrario.it