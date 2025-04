News.robadadonne.it - Gli auguri di Luna Passos alla fidanzata Victoria De Angelis

Mentre il video del collega Damiano David che bin mutande fuori casa a Beverly Hills è diventato virale,Deprosegue a gonfie vele la sua storia con la modella brasiliana, che in occasione dei 25 anni della bassista dei Maneskin, festeggiati lo scorso 28 aprile, ha pubblicato uno scatto di loro due insieme.Fonte: instagram @.sIn una storia, ora non più visibile,ha pubblicato un’immagine in cui bacia la, accompagnata dfrase “Happy Birthday, my love”.Le due fanno coppia dal giugno del 2023; i primi scatti insieme alle Baleari, dove la modella e la musicista e dj erano state fotografate assieme durante una vacanza, poi altri avvistamenti tra Roma e le Maldive che hanno confermato la solidità della loro storia. Vi raccomandiamo. 🔗 News.robadadonne.it