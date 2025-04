Gli adulti vi criticano? Succede da millenni non ascoltateli Siete il centro del mondo siate pieni di vita | la lettera di Brunello Cucinelli ai giovani

Brunello Cucinelli, stilista, imprenditore illuminato e filosofo del “capitalismo umanistico”, che ha affidato a una lunga e appassionata lettera aperta un messaggio diretto ai giovani, sulla scia delle parole che già gli aveva dedicato nella sua lectio in occasione della laurea ad honorem conferitagli dall’Università di Caserta.Lungi dal voler aggiungere la sua voce al coro millenario delle critiche, Cucinelli inizia proprio smontando questo cliché. Rievoca figure storiche e pensatori che, nel corso dei secoli, hanno puntato il dito contro i loro giovani contemporanei: “Un sacerdote dell’antico Egitto li critica per la disobbedienza nei confronti dei genitori, Socrate li giudica maleducati e irrispettosi, Boccaccio li attacca e li definisce rammolliti, vanitosi”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Gli adulti vi criticano? Succede da millenni, non ascoltateli. Siete il centro del mondo, siate pieni di vita”: la lettera di Brunello Cucinelli ai giovani In un’epoca segnata da incertezze, crisi e un bombardamento mediatico che spesso dipinge le nuove generazioni come svogliate o superficiali, arriva una voce controcorrente, carica di speranza e di fiducia nel futuro. È quella di, stilista, imprenditore illuminato e filosofo del “capitalismo umanistico”, che ha affidato a una lunga e appassionataaperta un messaggio diretto ai, sulla scia delle parole che già gli aveva dedicato nella sua lectio in occasione della laurea ad honorem conferitagli dall’Università di Caserta.Lungi dal voler aggiungere la sua voce al coro millenario delle critiche,inizia proprio smontando questo cliché. Rievoca figure storiche e pensatori che, nel corso dei secoli, hanno puntato il dito contro i lorocontemporanei: “Un sacerdote dell’antico Egitto li critica per la disobbedienza nei confronti dei genitori, Socrate li giudica maleducati e irrispettosi, Boccaccio li attacca e li definisce rammolliti, vanitosi”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

