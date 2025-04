Giusy Ferreri in concerto gratis a Vasanello Il programma della Festa di san Lanno

Vasanello celebra il patrono san Lanno con una serie di eventi e spettacoli organizzati dal Comitato festeggiamenti classe 1984.Il palco, allestito in piazza della Repubblica, ai piedi del suggestivo castello Orsini Mischiatelli, è la cornice di cinque serate all'insegna. 🔗 Viterbotoday.it - Giusy Ferreri in concerto (gratis) a Vasanello. Il programma della Festa di san Lanno Dal 3 al 7 maggiocelebra il patrono sancon una serie di eventi e spettacoli organizzati dal Comitato festeggiamenti classe 1984.Il palco, allestito in piazzaRepubblica, ai piedi del suggestivo castello Orsini Mischiatelli, è la cornice di cinque serate all'insegna. 🔗 Viterbotoday.it

