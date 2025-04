Giuseppe Sarlo eletto presidente dell’associazione Ali di Vibonesità per il triennio 2025-2027

dell’associazione culturale “Ali di Vibonesità”: l’assemblea ordinaria dei soci, riunitasi presso il 501 Hotel di Vibo Valentia, ha eletto il giornalista Giuseppe Sarlo come nuovo presidente per il triennio 2025-2027. Sarlo prende il posto di Tony Bilotta, alla guida del sodalizio sin dalla sua fondazione, e continuerà a ricoprire anche il ruolo di portavoce.Accanto a Sarlo, il nuovo Consiglio Direttivo sarà composto da Franco Mellea (vicepresidente), Vincenzo Russo (segretario), Giusi Borello, Melino Morano, Anna Murmura, Michele Petullà, Nino Potenza, Pietro Proto e Pasquale Valente (consiglieri). Il Comitato dei Garanti sarà guidato da Lucia Sabatino, affiancata da Rina Mandara (vicepresidente) e Nino Nicocia (segretario), mentre l’Organo di Controllo sarà presieduto da Annamaria Macrì, con Francesco Vangeli come vice e Annamaria Sarlo come segretaria. 🔗 Laprimapagina.it - Giuseppe Sarlo eletto presidente dell’associazione “Ali di Vibonesità” per il triennio 2025-2027 Cambio al verticeculturale “Ali di”: l’assemblea ordinaria dei soci, riunitasi presso il 501 Hotel di Vibo Valentia, hail giornalistacome nuovoper ilprende il posto di Tony Bilotta, alla guida del sodalizio sin dalla sua fondazione, e continuerà a ricoprire anche il ruolo di portavoce.Accanto a, il nuovo Consiglio Direttivo sarà composto da Franco Mellea (vice), Vincenzo Russo (segretario), Giusi Borello, Melino Morano, Anna Murmura, Michele Petullà, Nino Potenza, Pietro Proto e Pasquale Valente (consiglieri). Il Comitato dei Garanti sarà guidato da Lucia Sabatino, affiancata da Rina Mandara (vice) e Nino Nicocia (segretario), mentre l’Organo di Controllo sarà presieduto da Annamaria Macrì, con Francesco Vangeli come vice e Annamariacome segretaria. 🔗 Laprimapagina.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Ordine degli psicologi della Puglia: Giuseppe Vinci eletto presidente Oggi - Il professionista di Grottaglie, che in passato fu anche sindaco del suo paese, è stato eletto oggi presidente dell’Ordine regionale degli psicologi. L’elezione di Giuseppe Vinci ha avuto luogo nella prima riunione del neoeletto consiglio dell’Ordine. Victor Laforgia è stato eletto vicepresidente. L'articolo Ordine degli psicologi della Puglia: Giuseppe Vinci eletto presidente <small class="subtitle">Oggi</small> proviene da Noi Notizie. 🔗noinotizie.it

Biagio Cigno eletto presidente del Circolo AUSER Biagio Giordano di Monreale - MONREALE – Presso la sede del Circolo AUSER Biagio Giordano, si è tenuto il congresso territoriale dell’associazione di volontariato. L’assemblea ha eletto all’unanimità Biagio Cigno come nuovo Presidente, in seguito alla scomparsa del precedente presidente Luigi Mazzola lo scorso agosto. Cigno, nel suo discorso di ringraziamento, ha commemorato Mazzola e si è impegnato a proseguire […] (Monrealelive. 🔗monrealelive.it

Federazione italiana pallavolo: il pugliese Giuseppe Manfredi confermato presidente Oggi le elezioni - Di seguito un comunicato diffuso da Fipav: Si è conclusa a Rimini la 47a Assemblea Nazionale per il rinnovo del Consiglio della Federazione Italiana Pallavolo. Confermato Presidente Federale per il quadriennio 2025-2028, il pugliese Giuseppe Manfredi. Insieme a lui i Vice Presidente Massimo Sala ed Elio Sità. Manfredi, nato ad Alberobello (Bari) il 1 giugno 1953, nel 1978 è entrato a far parte del Comitato Provinciale di Bari della FIPAV come consigliere e presidente della Commissione Giovanile Provinciale; ha ricoperto la carica di Presidente provinciale dal 1987 al 1992. 🔗noinotizie.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vibo, eletto il nuovo presidente della Dante Alighieri (NOME e FOTO); Fipav Calabria Centro, il nuovo direttivo: Strangis presidente, Sarlo consigliere; «Ecco la Vibo che vorremmo: smart, verde e connessa». Giovani e associazioni immaginano la città del futuro – VIDEO; Regionali Basilicata, urne aperte: candidati e legge elettorale. 🔗Se ne parla anche su altri siti