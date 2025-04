Giunta riqualificazione bocciodromo di San Modesto e playground in città | ok ai bandi

Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane due delibere per partecipare, al fine di intercettare i relativi finanziamenti, ad altrettanti bandi del Ministero dello Sport e della Presidenza del Consiglio.Con il primo, il Comune parteciperà a Sport Illumina (Ministero dello Sport) per la realizzazione di campetti playground in aree pubbliche: In caso di via libera alle risorse, le strutture sportive saranno realizzate nei principali quartieri cittadini. Con il secondo bando, l'Amministrazione parteciperà all'avviso pubblico Sport e periferie 2025 (Presidenza del Consiglio dei Ministri): il bando chiede di realizzare interventi che migliorino la qualità urbana, riducano i divari sociali, riqualifichino il tessuto sociale e promuovono l'attività sportiva.

