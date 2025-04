Giungano un intero borgo diventa il Villaggio della Salute

Giungano, nel cuore del Cilento, il borgo si trasformerà in un grande “Villaggio della Salute” grazie all’iniziativa promossa dalla FISM Campania. L’evento, patrocinato dal Ministero della Salute e dell’Istruzione, segna il culmine di un percorso nazionale dedicato al. 🔗 Salernotoday.it - Giungano, un intero borgo diventa il “Villaggio della Salute” Domenica 4 maggio a, nel cuore del Cilento, ilsi trasformerà in un grande “” grazie all’iniziativa promossa dalla FISM Campania. L’evento, patrocinato dal Ministeroe dell’Istruzione, segna il culmine di un percorso nazionale dedicato al. 🔗 Salernotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Al Serrone i costumi prendono vita ed il borgo diventa un palcoscenico - Domenica 16 Marzo 2025 il suggestivo borgo di Serrone si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto, grazie all'evento "I costumi prendono vita", organizzato dal Comune di Serrone in collaborazione con Tadà Eventi. Un'esperienza di visita guidata teatrale itinerante, in cui attori... 🔗frosinonetoday.it

Corciano diventa borgo amico delle api: al via un anno di turismo green e biodiversità - Corciano si prepara a vivere il 2025 all’insegna della sostenibilità ambientale, con un progetto che unisce educazione, cultura e cura del paesaggio. Il borgo umbro lancia “APErtaMENTE”, un'iniziativa che mette al centro le api, custodi silenziose della biodiversità e alleate fondamentali nella... 🔗perugiatoday.it

“Degustazione di prodotti tipici per tutti i tifosi”: così il borgo di Ghivizzano accoglie il Livorno. Quando il calcio diventa una festa - Ogni tanto succede ancora. Tra le varie cronache di insulti agli arbitri, aggressioni, episodi di razzismo o di misoginia, può capitare che il calcio di provincia torni a essere una festa di popolo. E di comunità. È l’esempio che arriva da Ghivizzano, piccolo borgo della Media Valle del Serchio (provincia di Lucca) che domenica ospita il Livorno nel match valido per la 27esima giornata del Girone E di Serie D. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Giungano, un intero borgo diventa il “Villaggio della Salute”; Giungano, Festa dell'Antica Pizza Cilentana: sei giorni di sapori, suoni e tradizioni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne