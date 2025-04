Giuliacci | Primo Maggio bagnato dal sole Poi la piovosa perturbazione

Primo Maggio all'insegna del tempo soleggiato e del caldo anomalo. È questo il quadro suggerito dalle ultime mappe e tracciato dal team di meteoGiuliacci.it. Non bisogna però gioire in fretta: il ritorno della pioggia "potrebbe non essere molto lontano", avvisano gli esperti, parlando di "una piovosa perturbazione che tornerà ad attraversare la nostra Penisola". Fino a sabato, spiegano, "l'alta pressione dell'Anticiclone Nord-Africano occuperà stabilmente la nostra Penisola, regalandoci giornate piene di sole, da nord a sud". Il bel tempo, precisano, "verrà appena disturbato da occasionali acquazzoni pomeridiani, di breve durata, sulle zone alpine". Assieme al sole, "l'alta pressione porterà anche un caldo insolito per il periodo, con temperature ben oltre la norma e possibili picchi fino a 30 gradi", continuano.

Le previsioni di Giuliacci dal 25 aprile al primo maggio: "Un ponte alla grande" - Le previsioni meteo di venerdì 25 aprile, giorno della Liberazione, fino al primo maggio, Festa dei lavoratori: cosa ci aspetta sul fronte del tempo'? Il colonnello Mario Giuliacci spiega che il 25 aprile sarà caratterizzato dagli effetti di un "ciclone atlantico" in transito sull'Italia che porterà "piogge intermittenti sulle regioni centrali, tranne le coste tirreniche, su Campania, Puglia, Lucania, Friuli, Venezia e Giulia", spiega in un video pubblicato dal canale YouTube MeteoGiuliacci.

Meteo Giuliacci, occhio al ponte del primo maggio: cosa succederà - Il ponte del primo maggio sarà caratterizzato dall'anticiclone africano che sta avanzando verso il Mediterraneo. Nei prossimi giorni, quindi, ci sarà un progressivo aumento delle temperature in maniera generalizzata, come si legge sul sito meteogiuliacci.it. Il fenomeno, proveniente dal deserto del Sahara, garantirà stabilità atmosferica e tempo soleggiato per la seconda parte della settimana, quella che va dall'1 al 4 maggio.

Che tempo farà il ponte dell'1 maggio, primo caldo estivo fino a 25°C: le previsioni meteo di Giuliacci - Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it sul ponte dell'1 maggio 2025: "Dopo una breve perturbazione atlantica tra mercoledì 30 aprile e domenica 4 maggio sole e temperature in rialzo con punte di 25 gradi grazie all'arrivo sull'Italia dell'anticiclone africano".

