Giulia trionfa sui monti calabresi È regina italiana di orienteering

Giulia Bonato, 16enne di Sasso Marconi, è la nuova campionessa italiana di orienteering categoria W16. Un titolo che ha conquistato domenica scorsa sui monti del Parco Nazionale del Pollino, in Calabria. Studentessa, cresciuta in un ambiente famigliare di sportivi, dai genitori ai fratelli, Giulia, che veste i colori del Csi-Sasso Marconi, è la punta di diamante di un movimento che la corsa di orientamento sta esprimendo nella valle del Reno. Frutto della sua tenacia e determinazione nel raggiungere i vertici nazionali di questa disciplina proveniente dal nord Europa dove è praticata da molto più tempo e che fa ormai parte patrimoniale delle discipline di base. In Italia, la maggior diffusione di atleti e società si registra in Trentino, una regione dove la natura dei boschi è uno stimolante e continuo invito a misurarsi con mappa, gambe e cervello.

