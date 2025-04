Giulia De Lellis lo sfogo dopo lo scoop sulla gravidanza | Inappropriati e fuoriluogo

Giulia De Lellis con un pancino sospetto. Queste foto non hanno fatto altro che confermare i rumor su una cicogna in arrivo per l’influencer e Tony Effe, il suo attuale compagno. Davanti a questo scoop, l’ex .L'articolo Giulia De Lellis, lo sfogo dopo lo scoop sulla gravidanza: “Inappropriati e fuoriluogo” 🔗 Nella giornata di ieri, come un fulmine a ciel sereno, il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti che mostranoDecon un pancino sospetto. Queste foto non hanno fatto altro che confermare i rumor su una cicogna in arrivo per l’influencer e Tony Effe, il suo attuale compagno. Davanti a questo, l’ex .L'articoloDe, lolo: “” 🔗 Dailynews24.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Giulia De Lellis incinta, lo sfogo di Aurora Ramazzotti: «Speculare su chi aspetta un figlio fa schifo» - «Cercare di togliere la possibilità alle donne di poter raccontare la loro storia non è il "prezzo da pagare". Ma è accanimento e fa schifo». Tuona Aurora... 🔗leggo.it

Giulia De Lellis incinta, Aurora Ramazzotti furiosa dopo l’annuncio: lo sfogo - È arrivata la conferma, anche se non dai diretti interessati: Giulia De Lellis è incinta. La ormai nota influencer aspetta il suo primo figlio insieme a Tony Effe, con il quale ormai da tempo forma una coppia fissa. Nel frattempo, ecco che di fronte alle foto pubblicate dal settimanale Chi, che conferma appunto la sua prima gravidanza, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata andare a un piccolo sfogo, seguito da un lungo commento di Aurora Ramazzotti. 🔗latuafonte.com

Giulia De Lellis incinta di Tony Effe, lo sfogo di Aurora Ramazzotti: “Irrispettoso che non lo abbia detto lei” - Giulia De Lellis è incinta di Tony Effe. La notizia della gravidanza è stata data dal settimanale Chi prima ancora della diretta interessata, che al momento non ha confermato. Una modalità di annuncio che ha portato Aurora Ramazzotti a sfogarsi: anche nel suo caso, non era stata lei la prima a raccontarlo pubblicamente. "Togliere all donne la possibilità di raccontare la loro storia è mancanza di rispetto", ha scritto. 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Aurora Ramazzotti, lo sfogo sulla gravidanza di Giulia De Lellis: Accanimento schifoso. Cosa è successo; Giulia De Lellis, Aurora Ramazzotti la difende: lo sfogo contro i gossip; Giulia De Lellis incinta? Lo sfogo di Aurora Ramazzotti: “Togliere alle donne la possibilità di raccontare la loro storia è una mancanza di rispetto”; Giulia De Lellis incinta di Tony Effe, lo sfogo di Aurora Ramazzotti: Irrispettoso che non lo abbia detto lei. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Giulia De Lellis è incinta, Aurora Ramazzotti furiosa: parole durissime - Giulia De Lellis è incinta di Tony Effe. La notizia è stata diffusa dal Settimanale Chi. Ecco il durissimo sfogo di Aurora Ramazzotti. 🔗notizie.it

Giulia De Lellis incinta, lo sfogo di Aurora Ramazzotti: «Fa schifo speculare su chi aspetta un figlio» - «Cercare di togliere la possibilità alle donne di poter raccontare la loro storia non è il "prezzo da pagare". Ma è accanimento e fa schifo». Tuona ... 🔗msn.com

Giulia De Lellis incinta di Tony Effe, lo sfogo di Aurora Ramazzotti: “Irrispettoso che non lo abbia detto lei” - Giulia De Lellis è incinta di Tony Effe. La notizia della gravidanza è stata data dal settimanale Chi prima ancora della diretta interessata, che al ... 🔗fanpage.it