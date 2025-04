Giulia De Lellis incinta di Tony Effe lo sfogo di Aurora Ramazzotti | “Irrispettoso che non lo abbia detto lei”

Giulia De Lellis è incinta di Tony Effe. La notizia della gravidanza è stata data dal settimanale Chi prima ancora della diretta interessata, che al momento non ha confermato. Una modalità di annuncio che ha portato Aurora Ramazzotti a sfogarsi: anche nel suo caso, non era stata lei la prima a raccontarlo pubblicamente. "Togliere all donne la possibilità di raccontare la loro storia è mancanza di rispetto", ha scritto. 🔗 Dedi. La notizia della gravidanza è stata data dal settimanale Chi prima ancora della diretta interessata, che al momento non ha confermato. Una modalità di annuncio che ha portatoa sfogarsi: anche nel suo caso, non era stata lei la prima a raccontarlo pubblicamente. "Togliere all donne la possibilità di raccontare la loro storia è mancanza di rispetto", ha scritto. 🔗 Fanpage.it

