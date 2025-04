Giulia De Lellis e Andrea Damante diventano genitori nello stesso periodo

Asia Nuccetelli, su Andrea Damante e Giulia De Lellis: “Era tutto costruito a tavolino” - Asia Nuccetelli, a distanza di anni torna a parlare di Andrea Damante e Giulia De Lellis; durante un’intervista con “No Lies”. La figlia di Antonella Mosetti ed il d-j hanno partecipato alla medesima edizione del “Grande Fratello Vip”. Durante la loro convivenza, durata circa due mesi, la giovane sembrava essersi invaghita dell’ex tronista. Tali atteggiamenti […] L'articolo Asia Nuccetelli, su Andrea Damante e Giulia De Lellis: “Era tutto costruito a tavolino” proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Andrea Damante diventa papà. Giulia De Lellis incinta di Tony Effe? Voci di gravidanza - Andrea Damante diventa papà: l'annuncio e chi è Elisa Visari Saranno presto genitori di un bambino maschio Andrea Damante e Elisa Visari. Con un annuncio pubblicato sui rispettivi profili social, hanno dichiarato di aspettare un pargoletto, mostrando le immagini delle prime ecografie. "Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà... un Mini Dama in arrivo!!!", hanno scritto a corredo del post. 🔗tvpertutti.it

Asia Nuccetelli Svela la Verità sul Triangolo Amoroso al Grande Fratello VIP: Dietro le Quinte con Giulia De Lellis e Andrea Damante - Asia Nuccetelli, reduce dall'esperienza al Grande Fratello VIP, rompe il silenzio e rivela dettagli inediti sul triangolo amoroso che ha infiammato la casa più spiata d'Italia. Preparati a scoprire cosa si celava dietro le telecamere! Il Confronto Inaspettato con Giulia De Lellis: Una Trappola? Asia racconta del suo stupore e della paura provata durante il confronto con Giulia De Lellis. Non si aspettava una reazione così forte, soprattutto da parte della madre, Antonella Mosetti. 🔗mistermovie.it

Giulia De Lellis e Andrea Damante diventano genitori per la prima volta nello stesso periodo, tuttavia con persone diverse - Giulia De Lellis e Andrea Damante diventano genitori per la prima volta nello stesso periodo, tuttavia con persone diverse ... 🔗novella2000.it

Giulia De Lellis e Andrea Damante genitori: la frase profetica detta 8 anni fa al Grande Fratello. È andata esattamente così - Mentre Andrea Damante annuncia che diventerà papà, anche Giulia De Lellis fa parlare di sé: scatti sospetti e un video ironico alimentano le voci su una gravidanza. 🔗msn.com

Giulia De Lellis è incinta: aspetta un figlio da Tony Effe, ecco quando arriverà il bebè. L'indiscrezione - Giulia De Lellis è incinta: la foto esclusiva con il pancione di Chi svela tutto, Tony Effe pronto a diventare papà. 🔗notizie.it