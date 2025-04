Anticipazionitv.it - Giulia De Lellis conferma la gravidanza? Forti parole dopo i gossip

Deè di nuovo protagonista delper la sua possibile. Il settimanale Chi ha pubblicato alcune immagini che lascerebbero pochi dubbi, ma la diretta interessata ha scelto di nonre la notizia. Con un video su Instagram,ha liquidato la questione condure ma lucide, evitando smentite dirette. Scopriamo cosa ha detto in un video in cui si truccava e mostrava un suo bellissimo vestito!Foto inequivocabili diDe: nessunaufficialeIl primo indizio è arrivato dalle pagine del settimanale Chi, che ha pubblicato alcune foto doveDeappare con abiti ampi e forme leggermente arrotondate. Secondo la rivista, le immagini parlerebbero da sole. Tuttavia, l’influencer non hato nulla. In una Instagram Stories, ha ironizzato: “Invece di rompere le p4lle con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?”. 🔗 Anticipazionitv.it