Giulia conferma l’infortunio prima di Roadblock | Mi sentivo a pezzi ma ora sono tornata

l’infortunio tenuto nascostoPoco prima dell’evento NXT Roadblock di quest’anno, diverse indiscrezioni suggerivano che Giulia stesse combattendo con un infortunio, motivo per cui aveva preso una pausa dopo lo show. Ora la wrestler ha finalmente confermato queste voci nella sua rubrica su Weekly Pro Wrestling.La “Beautiful Madness” ha ammesso di aver dovuto fare i conti con un problema fisico inaspettato che l’ha colpita duramente anche sul piano emotivo. Nonostante questa battuta d’arresto, la lottatrice ha sottolineato come sia determinata a dare il massimo per ritagliarsi uno spazio nel roster principale della WWE. 🔗 Zonawrestling.net - Giulia conferma l’infortunio prima di Roadblock: “Mi sentivo a pezzi, ma ora sono tornata” La stella giapponese rivela di aver davvero affrontato un problema fisico, nonostante le smentite della WWE, e parla delle difficoltà di adattamento allo stile americanotenuto nascostoPocodell’evento NXTdi quest’anno, diverse indiscrezioni suggerivano chestesse combattendo con un infortunio, motivo per cui aveva preso una pausa dopo lo show. Ora la wrestler ha finalmenteto queste voci nella sua rubrica su Weekly Pro Wrestling.La “Beautiful Madness” ha ammesso di aver dovuto fare i conti con un problema fisico inaspettato che l’ha colpita duramente anche sul piano emotivo. Nonostante questa battuta d’arresto, la lottatrice ha sottolineato come sia determinata a dare il massimo per ritagliarsi uno spazio nel roster principale della WWE. 🔗 Zonawrestling.net

Approfondimenti da altre fonti

WWE: Brutte notizie per Giulia, infortunio prima del title vs title match a NXT Roadblock - Il prossimo NXT Roadblock ha subito un grande scossone, poiché la NXT Women’s Champion Giulia sarebbe alle prese con un infortunio in vista del suo Title vs Title Match contro titolo con la North American Champion Stephanie Vaquer. Nell’episodio di NXT del 25 febbraio, è stato annunciato che le due campionesse si sarebbero affrontate in un match importante a NXT Roadblock. CHAMPION vs. 🔗zonawrestling.net

Nuovo allenatore Juventus, pazza idea bianconera: c’è la prima conferma - Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus qualora il club dovesse decidere di esonerare Thiago Motta al termine della stagione? Occhio al futuro dell’attuale tecnico bainconero, anche perchè non è escluso che Giuntoli possa confermare l’ex Bologna anche per la prossima annata Punto interrogativo sul futuro della panchina della Juventus, soprattutto in vista delle prossime settimane e in vista della prossima stagione. 🔗tvplay.it

Cuadrado, l’esito degli esami dopo l’infortunio: la decisione prima dell’Inter - L’Atalanta di Gian Piero Gasperini perde pezzi. Juan Cuadrado, costretto a lasciare il campo durante Juventus-Atalanta a causa di un problema muscolare, ha svolto gli esami strumentali che hanno confermato le prime indiscrezioni. Ecco cosa succederà contro l’Inter. L’ESITO DEGLI ESAMI – Gli esami strumentali effettuati questa mattina da Juan Cuadrado hanno confermato la lesione di primo grado alla fascia del muscolo bicipite femorale destro. 🔗inter-news.it

Approfondimenti da altre fonti

Europeo U16F: debutta Giulia Muller (Futurosa) oggi in Italia-Croazia; ROSTER 2024/2025: ARRIVA FRANCESCA DALLA ROSA; Pallavolo, la Megabox Vallefoglia conferma Giulia Mancini; Doc - nelle tue mani 2, Matilde Gioli: “Il medico era il mestiere che sognavo di fare”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ultime notizie sull'assenza di Giulia da NXT a causa di un infortunio - Ma cosa sta succedendo? Scopriamolo. La sua assenza è diventata argomento di discussione tra i fan, a seguito di voci su possibili infortuni e problemi di visto. Fightful Select ha riferito che Giulia ... 🔗worldwrestling.it