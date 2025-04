Giugliano Emanuele Bifaro torna alla guida del partito di Fratelli d’Italia

partito locale di Fratelli d'Italia. Si dimette per problemi di salute il Presidente Domenico Leoncino e viene nominato responsabile per la campagna elettorale del partito della Meloni l'avvocato Emanuele Maria Bifaro, già responsabile organizzazione per la provincia di Napoli.

