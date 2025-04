Giudice Sportivo severo con Yildiz | due giornate di squalifica per la gomitata

TS – Yildiz squalificato, la decisione del Giudice Sportivo: quante partite salta - 2025-04-29 15:50:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: Kenan Yildiz è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea in seguito all’espulsione diretta rimediata nell’ultimo turno di campionato contro il Monza. L’attaccante della Juventus ha ricevuto inoltre un’ammenda pari a 10.000 € “per avere, al 46° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con il gomito un calciatore della squadra avversaria“. 🔗justcalcio.com

È arrivata la stangata per Yildiz: la decisione UFFICIALE del giudice sportivo - L’attaccante della Juventus squalificato dopo l’espulsione contro il Monza: altri nove calciatori fermati dopo la 34a giornata Era attesa, è arrivata: stangata per Kenan Yildiz dopo l’espulsione alla fine del primo tempo della gara contro il Monza. La gomitata rifilata a Bianco al 46? costa all’attaccante della Juventus due giornate di stop con il calciatore bianconero che sarà dunque costretto a saltare la doppia sfida Champions contro Bologna e Lazio. 🔗calciomercato.it

Squalifica Yildiz, chi al posto del numero 10 sulla trequarti? Le idee di Tudor per sostituire il turco: ultimissime verso Bologna-Juve in attesa del Giudice Sportivo - di Redazione JuventusNews24Squalifica Yildiz, chi al posto del numero 10 sulla trequarti? Le idee di Tudor per sostituire il turco: ultimissime verso Bologna-Juve in attesa del Giudice Sportivo Tudor studia già le possibili soluzioni alla squalifica di Kenan Yildiz. Lo scenario più plausibile per Bologna, in caso di recupero di Koopmeiners solo per la panchina, è l’impiego di Nico Gonzalez e Kolo Muani alle spalle del rientrante Vlahovic. 🔗juventusnews24.com

Giudice Sportivo: Yildiz squalificato ma senza condotta violenta, Bisseck salvo ma la Procura indaga sulla bestemmia - Il giudice sportivo commina due giornate di squalifica a Yildiz della Juventus per la gomitata a Bianco. Bisseck escluso dai provvedimenti, ma Chinè è in cerca dell’audio della bestemmia ... 🔗sport.virgilio.it

Yildiz salta la Lazio? Ecco il verdetto del Giudice Sportivo - Come di consueto, al termine di ogni giornata di Serie A c’è il verdetto del Giudice Sportivo: la situazione Yildiz interessa indirettamente anche alla Lazio. Il calciatore turco è stato espulso per c ... 🔗laziopress.it

Giudice Sportivo, due giornate di squalifica per Yildiz - Pubblicato il comunicato del Giudice Sportivo sulla 34ª giornata di Serie A: la squalifica di Yildiz e le altre decisioni ... 🔗gianlucadimarzio.com