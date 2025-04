Giubileo della disabilità incontro a Trigoria con la prima squadra Pellegrini | Un esempio per noi

Giubileo delle persone con disabilità“, si è svolto un incontro speciale a Trigoria tra la prima squadra maschile e l’AS Roma for special, team composto da atleti con disabilità intellettivo-relazionali supportato dal Club. Questo il comunicato della società giallorossa: ““In occasione del ‘Giubileo delle persone con disabilità’, i ragazzi dell’AS Roma for Special hanno incontrato a Trigoria la prima squadra maschile guidata da Claudio Ranieri per suggellare la collaborazione iniziata nel 2023 e celebrare la giornata a loro dedicata. L’AS Roma for Special è un team straordinario, che veste con orgoglio i colori e le insegne del Club nei tornei di calcio a 7 della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC e della Lega Unica di calcio a 8 e che rappresenta una delle massime espressioni dell’impegno dell’AS Roma per l’integrazione e l’inclusione sociale. 🔗 Sololaroma.it - Giubileo della disabilità, incontro a Trigoria con la prima squadra. Pellegrini: “Un esempio per noi” In occasione del “delle persone con“, si è svolto unspeciale atra lamaschile e l’AS Roma for special, team composto da atleti conintellettivo-relazionali supportato dal Club. Questo il comunicatosocietà giallorossa: ““In occasione del ‘delle persone con’, i ragazzi dell’AS Roma for Special hanno incontrato alamaschile guidata da Claudio Ranieri per suggellare la collaborazione iniziata nel 2023 e celebrare la giornata a loro dedicata. L’AS Roma for Special è un team straordinario, che veste con orgoglio i colori e le insegne del Club nei tornei di calcio a 7Divisione Calcio Paralimpico e SperimentaleFIGC eLega Unica di calcio a 8 e che rappresenta una delle massime espressioni dell’impegno dell’AS Roma per l’integrazione e l’inclusione sociale. 🔗 Sololaroma.it

