Giù il pil nei primi 100 giorni di Trump. Il tycoon accusa Biden non i dazi - L’economia americana si contrae per la prima volta dal 2022 e rovina la festa dei 100 giorni a Donald Trump facendo riecheggiare i timori di una recessione . Il pil nel primo trimestre ha segnato un -0,3%, penalizzato da un boom delle importazioni (+41,3%) per aggirare l’arrivo dei dazi. Una doccia fredda per le borse, ma anche e soprattutto per la Casa Bianca. «E' l’eredità di Joe Biden, nulla... 🔗feedpress.me

Ecco a Forlì i primi bus 100% elettrici: "La transizione ecologica passa anche da qui" - Compie altri passi l’elettrificazione della flotta di Start Romagna. Sono entrati in servizio, nella rete urbana di Forlì, i primi autobus cento per cento elettrici. Si tratta di cinque veicoli Karsan full electric da 8 metri e di ultima generazione che saranno impiegati prevalentemente sulla... 🔗forlitoday.it

Economia Usa giù: Pil primo trimestre -0,3%. Trump: «Colpa di Biden». Cade Wall Street | Il Pil scende: il paradosso dei dazi americani - Trump in Michigan festeggia i primi 100 giorni di presidenza davanti ai suoi sostenitori. Di fronte ai dati del Pil «incolpa il predecessore» ma negli ultimi tre mesi del 2024 il Pil Usa era cresciuto di oltre il 2% 🔗xml2.corriere.it

