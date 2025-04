Oasport.it - Giro d’Italia 2025: settima tappa Castel di Sangro-Tagliacozzo. Percorso e altimetria: rampe al 14% sugli Appennini

completamente in Abruzzo per il. Venerdì 16 marzo appuntamento con ladi, una frazione che sicuramente sarà spettacolare visti i 3457 metri di dislivello. Andiamo a scoprirla nel dettaglio.Venerdì 16 marzodi(168km)Neanche il tempo di partire e subito la salita verso Roccaraso: terza categoria di 7,4 chilometri al 6,1%. Non c’è subito discesa, prima si sale ancora verso lo strappo di La Forchetta (1,7 chilometri all’8%). Ancora salite: spazio al Monte Urano (4,5 chilometri al 9,3%), subito seguito dal Vado della Forcella (seconda categoria con 21,6 chilometri che vanno a strappi). Si va verso Ovindoli, si scende e poi l’attesa è tutta per la salita conclusiva verso: 12,6 chilometri al 5,4%. 🔗 Oasport.it