Giro di Romandia 2025 tappa di oggi Münchenstein- Fribourg | orari tv percorso favoriti Sarà volata?

Giro di Romandia vive la sua prima tappa. Andiamo a scoprirla nel dettaglio.

percorso

tappa da poco meno di 195 chilometri (194.3). Si parte da Münchenstein e si comincia subito con una salita. Il primo GPM a Grindel arriva dopo 25 chilometri. Poi una cinquantina di chilometri abbastanza semplici con il traguardo intermedio a Sorvilier. Poi il percorso torna a salire con il Mont-Crosin, Col des Pontins e la salita di Chaumont. Tratto in discesa e poi pianura con il traguardo intermedio di Salavaux. A Murten comincia un tratto di saliscendi fino all'arrivo a Fribourg, dove il traguardo Sarà posto dopo uno strappo al 5-6% e con i successivi 600 metri pianeggianti.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA PRIMA tappa Giro DI Romandia 2025
Mercoledì 30 Aprile
Prima tappa
Münchenstein- Fribourg (194,3 km)
orario di partenza: 12.

Prologo Giro Romandia 2025: tappa e maglia per Watson - Il britannico Samuel Watson si è aggiudicato il prologo Giro di Romandia 2025, secondo successo della sua carriera, di circa 3, 44 chilometri con partenza e arrivo a Saint-Imier. Sembrava fatta per Ivo Oliveira, ma il portoghese è stato beffato per tre secondi. Terzo posto per l’iberico Ivan Romeo a 3?, a pari merito con lo svizzero Stefan Bissegger. Il migliore degli italiano è stato Alberto Bettiol, giunto diciassettesimo ad 8? di ritardo. 🔗sport.periodicodaily.com

LIVE Giro di Romandia 2025, Prologo in DIRETTA: tappa e maglia per Samuel Watson della Ineos Grenadiers - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:48 Finisce qui la DIRETTA LIVE testuale del prologo del Giro di Romandia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Vi auguriamo buon proseguimento di giornata. 17:46 Nella Top 10 dell’ordine d’arrivo odierno figurano i corridori di otto nazionalità diverse. 17:45 Alberto Bettiol, in diciassettesima posizione, è il primo italiano. 🔗oasport.it

LIVE Giro di Romandia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo a Friburgo dopo una frazione mossa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2025. La storica corsa a tappe, arrivata alla settantottesima edizione, si è aperta ieri con una cronometro prologo di 3.4 chilometri. La prima maglia di leader della classifica generale è stata conquistata da Samuel Watson (Ineos Grenadiers). 🔗oasport.it

