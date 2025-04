Giro di Romandia 2025 Brennan vittorioso con uno sprint poderoso a Friburgo

Giro di Romandia 2025, da Münchenstein a Friburgo, si conclude con l'arrivo in volata. Ad imporsi, con uno sprint poderoso, è Matthew Brennan della Team Visma Lease a Bike. Il corridore inglese precede il francese Aurélien Paret-Peintre della Decathlon Ag2R La Mondiale e l'americano Artem Shmidt della Ineos Grenadiers.L'abbuono per il successo nella tappa consegna al britannico, quarto successo da professionista per lui, anche la maglia di leader. In classifica generale il corridore della Visma precede di tre secondi il connazionale Samuel Watson della Ineos Grenadiers e il portoghese Ivo Oliveira della UAE Team Emirates-XRG.Animano la fuga di giornata Silvan Dillier (Alpecin – Deceuninck), Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe), Gerben Kuypers (Intermarché – Wanty), Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl – Trek) e Enzo Paleni (Groupama – FDJ).

