Giovanni Muciaccia la rivelazione choc | Mi hanno fatto fuori così

Giovanni Muciaccia, la rivelazione choc: "Mi hanno fatto fuori così" – Giovanni Muciaccia, l'uomo che ha insegnato a un'intera generazione a ritagliare, incollare e "fare attenzione a non sporcare", non ha mai smesso di essere quel bravo ragazzo entusiasta che ci faceva compagnia nei pomeriggi davanti alla tv. Oggi il conduttore ha 55 anni, è in formissima, corre lungo la via Francigena e si allena a casa come un monaco zen, ma per tutti resterà per sempre "quello di Art Attack". ( dopo le foto) Leggi anche: Javier e Helena, il lieto annuncio dopo il "Grande Fratello"Leggi anche: "Ho un tumore": la famosa conduttrice tv mostra le foto: pubblico sconvoltoGiovanni Muciaccia, la rivelazione choc: "Mi hanno fatto fuori così" E pensare che quando tutto è cominciato, nel lontano 1998, non parlava nessuno sul set tranne lui.

Giovanni Muciaccia: “La Rai mi ha fatto fuori, ho rischiato la vita” - Giovanni Muciaccia rivela dettagli inediti della sua vita, dalla fine della sua esperienza in tv a quando ha rischiato la vita. 🔗msn.com

Giovanni Mucciaccia: "Carlo Freccero mi fece fuori dalla Rai, oggi vivo ancora di Art Attack. Amo il kite surf, ho rischiato tre volte di morire" - "Ci sono rimasto malissimo quando sono stato fatto fuori dalla Rai. Non avendo paracadute politici mi sono ritrovato a casa: è stato uno choc, una ... 🔗msn.com

Giovanni Muciaccia: “Fatto fuori dalla Rai senza motivo. Mi proposero l’Isola dei Famosi, ho sempre rifiutato” - Giovanni Muciaccia si racconta in un’intervista alla vigilia del suo nuovo spettacolo teatrale. Il conduttore, volto iconico della tv per ragazzi, ha rivelato di aver sofferto l’allontanamento dalla ... 🔗fanpage.it