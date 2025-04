Giovanni Muciaccia | Fatto fuori dalla Rai senza motivo

Giovanni Muciaccia per anni è stato un protagonista del palinsesto Rai grazie ad ArtAttack (prima su Disney Channel), in onda dal 1998 al 2005 e dal 2010 al 2018. Su Corriere della Sera Muciaccia ha concesso un'intervista parlando di questi anni e del debutto del suo nuovo spettacolo teatrale, «Ieri oggi e domani», il 2 maggio a Milano al Teatro Manzoni. Sul Fatto che non si vede da un po' in tv spiega come sono andate le cose. «Più che altro ci sono rimasto malissimo quando sono stato Fatto fuori dalla Rai: mi aggiravo come uno zombie tra viale Mazzini e viale Clodio, come se mi avessero tirato due sberle. Era novembre 2019. Ho avuto la sfortuna di imbattermi in un direttore di rete, Carlo Freccero, che in un anno ha deciso di chiudere 10-12 programmi immotivatamente.

