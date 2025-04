Giovanni Muciaccia | “Fatto fuori dalla Rai senza motivo Mi proposero l’Isola dei Famosi ho sempre rifiutato”

Giovanni Muciaccia si racconta in un'intervista alla vigilia del suo nuovo spettacolo teatrale. Il conduttore, volto iconico della tv per ragazzi, ha rivelato di aver sofferto l'allontanamento dalla Rai, immotivato, ma di non aver mai accettato proposte in tv che non lo convincessero. 🔗 si racconta in un'intervista alla vigilia del suo nuovo spettacolo teatrale. Il conduttore, volto iconico della tv per ragazzi, ha rivelato di aver sofferto l'allontanamentoRai, immotivato, ma di non aver mai accettato proposte in tv che non lo convincessero. 🔗 Fanpage.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Giovanni Franzoni si laurea campione italiano di superG. Paris fuori dai primi 5 - Dopo aver sfiorato il successo nella discesa libera di ieri, Giovanni Franzoni si esalta sulla pista ‘La VolatA’ a San Pellegrino e vince per dispersione il superG ai Campionati Italiani di sci alpino 2025, in corso di svolgimento nella Val di Fassa. Secondo titolo nazionale assoluto in carriera per il 24enne gardesano, che si era già imposto in combinata nel 2021 a Santa Caterina Valfurva. Franzoni, reduce dalla sua miglior stagione in Coppa del Mondo con tre piazzamenti tra i migliori 10 in supergigante, ha dominato la gara odierna arrivando al traguardo con il tempo di 1’08?07 e rifilando ... 🔗oasport.it

Giovanni Albanese rivela: «Thiago Motta ha terminato i jolly. Non è già fuori dalla Juve e nessuno pensa di scaricarlo, ma è chiaro che adesso…» - di Redazione JuventusNews24Giovanni Albanese, giornalista, ha analizzato così il momento della Juve e il futuro di Thiago Motta. Queste le sue parole Nel suo editoriale su Sportitalia.com, il giornalista Giovanni Albanese ha parlato così del momento della Juve e soprattutto di Thiago Motta. PAROLE – «Thiago Motta ha terminato i jolly alla Juve. E potrebbe non essere un problema enorme per un allenatore che fin qui ha operato senza paura di sbagliare: il valore dell’eliminazione dalla Champions e dunque dell’obiettivo mancato lo comprende bene anche lui. 🔗juventusnews24.com

Giovanni Muciaccia: “Prima di Art Attack stavo per mollare. Ho rischiato la vita tre volte” - Il conduttore, storico volto di Art Attack, si è raccontato nel podcast Tintoria, ripercorrendo la sua carriera da cima a fondo e raccontando la sua passione per il kite surf nata proprio grazie ai programmi Disney, per la quale ha rischiato grosso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Giovanni Mucciaccia: "Carlo Freccero mi fece fuori dalla Rai, oggi vivo ancora di Art Attack. Amo il kite surf, ho rischiato tre volte di morire" - "Ci sono rimasto malissimo quando sono stato fatto fuori dalla Rai. Non avendo paracadute politici mi sono ritrovato a casa: è stato uno choc, una ... 🔗huffingtonpost.it

Giovanni Muciaccia: «La Rai mi fece fuori senza ragione, oggi vivo ancora di Art Attack. Ho rischiato la morte tre volte. Sono sempre a dieta» - «Io non fumo, mangio carne e bevo vino una volta a settimana, evito i dolci. Mi alleno in casa e vado a correre. Sono a dieta perenne». Muciaccia, celebre volto per vent’anni dei programmi di divulgaz ... 🔗msn.com

Giovanni Muciaccia: «La Rai mi fece fuori senza motivo. Ho rischiato la morte tre volte, Art Attack mi ha salvato la vita» - «Io non fumo, mangio carne e bevo vino una volta a settimana, evito i dolci. Mi alleno in casa e corro sulla via Francigena. Sono a dieta perenne»: Giovanni Muciaccia, 55 anni, ... 🔗msn.com