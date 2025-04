Giovanni Gentile pensatore della Nazione

Roma, 29 apr – Chi armò la mano dei sicari o del sicario di Giovanni Gentile il 15 aprile 1944, a Firenze? Probabilmente non finiremo mai di chiedercelo, neppure oggi a cento cinquant'anni dalla sua nascita e a ottanta dalla tragica morte. Di tanto in tanto vengono fuori studi che aggiungono dubbi a certezze acquisite o ritenute tali. Ma, al di là del fatto, che l'assassinio fu ispirato da ambienti che gravitavano nell'orbita del Pci, tanto che Palmiro Togliatti vi appose il suo autorevole sigillo dopo aver definito il filosofo come un essere immondo, restano ancora oscuri i contorni del complotto. Perché di un complotto si trattò, stando a quel che scrive al riguardo Luciano Mecacci, autorevole psicologo dell'università di Firenze, imbattutosi quasi per caso nel complicato affaire dell'omicidio di Gentile, nel suo libro "La ghirlanda fiorentina", in uscita per Adelphi.

