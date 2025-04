Giovani e cannabis l’allarme dei medici | Anche infarti e ictus tra i rischi ora c’è la certezza

cannabis sotto i 50 anni ha più di sei volte la probabilità di avere un infarto rispetto a chi non la consuma 🔗 Secondo gli studi, chi consumasotto i 50 anni ha più di sei volte la probabilità di avere un infarto rispetto a chi non la consuma 🔗 Vanityfair.it

“La cannabis dà dipendenza ed è più pericolosa per i giovani”: l’Ordine dei medici smentisce le fake news - La cannabis dà dipendenza ed è più pericolosa per i soggetti più giovani. Il sito della Fnomceo, la Federazione dell’Ordine dei medici, in un documento in anteprima per il Secolo e che verrà pubblicato venerdì 18 aprile, nella rubrica “Dottore ma è vero che”, smentisce le numerose fake news che da tempo circolano nel mondo di chi pretende la legalizzazione. Cannabis: aumento del rischio di disturbi psichiatrici Il portale della Fnomceo in un’iniziativa fortemente voluta dal suo presidente, Filippo Anelli, per rispondere ai dubbi più comuni sulla salute, consolidare il rapporto con i ... 🔗secoloditalia.it

Cannabis, rischio infarto 6 volte maggiore nei giovani consumatori. Nuovi studi lanciano l’allarme - Roma, 30 aprile 2025 - “Si è sempre parlato dei danni neuropsichiatrici provocati dal consumo di cannabinoidi, mentre adesso si è appurato con certezza che il loro utilizzo rappresenta anche un import ... 🔗insalutenews.it

Giovani e dipendenze, l’allarme dell’Ordine dei Medici di Roma: “La cannabis può causare infarto e ictus anche nei ragazzi sani” - Lo scenario tracciato dagli studi è inquietante: una precedente ricerca americana, su 430.000 adulti e pubblicata nel 2024 sul Journal of American Heart Association, ha evidenziato un aumento del 25% ... 🔗castellinotizie.it

Cannabis e infarto, un legame pericoloso anche nei giovani - Una ricerca statunitense segnala un aumento significativo del rischio cardiovascolare tra gli under 50 che fanno uso di cannabis ... 🔗metropolitano.it