Giovane pescarese raggiunge la popolarità su TikTok postando contenuti su Pescara

Pescara al centro dei contenuti TikTok di un Giovane pescarese che, in breve tempo, ha raggiunto una crescente popolarità, guadagnandosi il cuore di migliaia di follower.È Leonardo Begani, che mostra la sua città natale in una nuova luce attraverso contenuti ironici. Da un anno circa, è. 🔗 Ilpescara.it - Giovane pescarese raggiunge la popolarità su TikTok postando contenuti su Pescara al centro deidi unche, in breve tempo, ha raggiunto una crescente, guadagnandosi il cuore di migliaia di follower.È Leonardo Begani, che mostra la sua città natale in una nuova luce attraversoironici. Da un anno circa, è. 🔗 Ilpescara.it

