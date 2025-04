Giovane morto su riva Poha ferita gola

Giovane è stato trovato sull'argine del Po, a Zinasco,nel Pavese: diverse le ipotesi dei carabinieri che non escludono neppure l'omicidio. Il corpo,secondo le prime informazioni, sarebbe di un turista tedesco che si trovava nella zona in tenda con amici, presentava una ferita alla gola. Accanto c'era un coltello. La zona del ritrovamento è in aperta campagna vicina a un laghetto frequentato da appassionati di pesca. 🔗 14.50 Il cadavere di unè stato trovato sull'argine del Po, a Zinasco,nel Pavese: diverse le ipotesi dei carabinieri che non escludono neppure l'omicidio. Il corpo,secondo le prime informazioni, sarebbe di un turista tedesco che si trovava nella zona in tenda con amici, presentava unaalla. Accanto c'era un coltello. La zona del ritrovamento è in aperta campagna vicina a un laghetto frequentato da appassionati di pesca. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Andrea Savorelli, giovane attore de 'Il Paradiso delle Signore', è morto un mese fa. L'annuncio della sorella - È morto Andrea Savorelli, 30 anni, giovane attore che aveva interpretato Pietro Conti nella serie "Il Paradiso delle Signore", Rai 1. Ad annunciarlo sui social è stata la sorella Alessandra, informando che il decesso risalirebbe ormai a un mese fa. Negli scorsi giorni si erano rincorse alcune... 🔗milanotoday.it

Auto finisce rovesciata nel canale di scolo: morto un giovane, altri cinque feriti - Nella mattinata di domenica 16 febbraio, un grave incidente stradale si è verificato lungo la direttissima per Abano Terme. Un'auto è finita nel canale di scolo a bordo strada,... 🔗ilgazzettino.it

Morto il giovane principe Federico di Lussemburgo: colpito dalla malattia rara PolG - La famiglia ha condiviso sui social i suoi ultimi momenti. Il giovane principe aveva 22 anni. I sintomi della malattia 🔗ilgiornale.it

Su questo argomento da altre fonti

Trovato morto in riva al Po, c'è anche l'ipotesi omicidio: vittima un giovane turista (con una ferita alla gola) in zona Zinasco - Giallo in provincia di Pavia: il cadavere di un giovane è stato trovato alcune ore fa sull'argine del Po nel Comune di Zinasco. I carabinieri indagano con più ipotesi e ... 🔗ilmessaggero.it

Zinasco, 25enne tedesco trovato morto sulla riva del Po con una ferita alla gola: c’è anche l’ipotesi omicidio - Il giovane si trovava accampato nella zona insieme ad alcuni amici molto probabilmente per partecipare una battuta di pesca. Indagano i carabinieri ... 🔗msn.com

Cadavere di un giovane con una ferita alla gola trovato sulla riva del Po nel Pavese: ipotesi omicidio - Il cadavere di un turista tedesco è stato trovato nelle scorse ore sulla riva del Po a Zinasco (Pavia). Il corpo avrebbe una ferita alla gola e poco lontano sarebbe stato rinvenuto un coltello. 🔗fanpage.it