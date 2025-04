Giovane medico in servizio preso a schiaffi a Lecce l' aggressore si dà alla fuga

Giovane medico in servizio alla guardia medica di Surbo (nel Leccese) è stato aggredito nella tarda serata di ieri da un uomo che si è presentato chiedendo che gli venisse somministrata una iniezione intramuscolo. Nonostante il turno del medico fosse ormai finito, il paziente è stato fatto ugualmente accomodare nella sala d’attesa per essere registrato. Questi però, dopo un po', ha cominciato. 🔗 Feedpress.me - Giovane medico in servizio preso a schiaffi a Lecce, l'aggressore si dà alla fuga Uninguardia medica di Surbo (nelse) è stato aggredito nella tarda serata di ieri da un uomo che si è presentato chiedendo che gli venisse somministrata una iniezione intramuscolo. Nonostante il turno delfosse ormai finito, il paziente è stato fatto ugualmente accomodare nella sala d’attesa per essere registrato. Questi però, dopo un po', ha cominciato. 🔗 Feedpress.me

