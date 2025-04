Giovane mamma e figlia investite da un Suv | entrambe rimangono ferite

figlia di appena 5 anni sono state investite mentre stavano attraversando la strada, nei pressi della rotonda per via Caldirolo (qui l’altro incidente che ha coinvolto un disabile, quasi in. 🔗 Ferraratoday.it - Giovane mamma e figlia investite da un Suv: entrambe rimangono ferite Spaventoso incidente in via Comacchio. Mercoledì pomeriggio, una ragazza di 30 anni e la propriadi appena 5 anni sono statementre stavano attraversando la strada, nei pressi della rotonda per via Caldirolo (qui l’altro incidente che ha coinvolto un disabile, quasi in. 🔗 Ferraratoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meloni chiama una mamma: “Pronta a combattere per i giovani nel nome di mia figlia Dea”. Una promessa nel nome di una giovane scomparsa - Una telefonata inaspettata e carica di emozione quella ricevuta da Mirna Bruna Mastronardi, mamma di Pisticci (in provincia di Matera), da parte del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L'articolo Meloni chiama una mamma: “Pronta a combattere per i giovani nel nome di mia figlia Dea”. Una promessa nel nome di una giovane scomparsa sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

La sfida di una mamma agli uomini della famiglia diventa virale: “Sapete tenere in braccio mia figlia?” - Avery Stump, influencer e madre, ha messo alla prova gli uomini della sua famiglia sfidandoli a tenere in braccio la figlia reggendola sul fianco. Il risultato? Una serie di tentativi impacciati che hanno fatto il giro del web. Secondo un'esperta però, tanta goffaggine viene condivisa da molti uomini a causa della diversa struttura fisica rispetto a quella femminile.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Incidente stradale ad Andria, morte madre e figlia. La giovane era incinta - Due donne, madre e figlia, quest'ultima incinta, hanno perso la vita ieri sera in un gravissimo incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Andria-Bisceglie dove due vetture si sono scontrate frontalmente. Le due erano di Bisceglie. La più giovane, 32 anni, è arrivata morta in ospedale ad Andria. Nulla da fare per il feto. La mamma, 62 anni, è morta a Barletta subito dopo essere arrivata al pronto soccorso. 🔗tg24.sky.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giovane mamma e figlia investite da un Suv: entrambe rimangono ferite; Incidente in città, disabile colpito mentre attraversa la strada: traffico in tilt; Madre e figlia nel passeggino investite sulle strisce in piazza Durante, l’automobilista scappa; Mamma e figlia di 2 anni investite da un’auto mentre attraversano la strada: gravissime. 🔗Se ne parla anche su altri siti

A piedi verso la scuola. Mamma e figlia investite - È la disavventura, per la precisione l’incidente stradale di cui sono state vittime ieri mattina una mamma e la figlia. Teatro dell’incidente via Bellavita nei pressi di via Volta in una zona ... 🔗msn.com

Investite sulle strisce pedonali mentre andavano all’asilo: giovane madre e la figlia sono gravi - assieme alla sua piccola di neanche due anni sono ricoverate in condizioni gravi nel reparto di Rianimazione dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. L’incidente di lunedì 30 ... 🔗msn.com

Verona, mamma e figlia di 2 anni investite sulle strisce: caccia al pirata della strada - Verona, mamma e bimba di 2 anni investite sulle strisce Una madre e sua figlia di due anni sono state investite mentre attraversavano sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto nei pressi ... 🔗notizie.it