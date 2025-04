Giovane 23enne perde la vita | donati gli organi La sua generosità salverà altre vite

BRINDISI - La famiglia di un ragazzo di 23 anni, deceduto ieri nell'ospedale Perrino dopo il ricovero in Rianimazione a seguito di un grave problema cardiaco, ha dato il consenso alla donazione degli organi. Il ragazzo aveva formalmente espresso in vita la volontà di donare i suoi organi.

