Giorno della Memoria in Israele | cerimonie al Monte Herzl per onorare le vittime

della sirena per due minuti alle 11 ora locale, ha segnato in Israele l'inizio delle cerimonie del Giorno della Memoria nei 52 cimiteri militari per ricordare le 25.420 persone morte durante il servizio al Paese dal 1860, anno in cui il Paese, e prima ancora la comunità ebraica della regione, iniziò a contare i suoi soldati e difensori caduti. Il Giorno della Memoria è iniziato ieri sera alle 20.Oggi il primo ministro Benyamin Netanyahu, il presidente Isaac Herzog, il presidente della Knesset Amir Ohana e il presidente della Corte suprema Isaac Amit partecipano alla cerimonia principale al Monte Herzl.Alle 13, un'altra cerimonia sul Monte Herzl commemora le 5.229 vittime civili degli attacchi terroristici dal 1851.

Israele, due minuti di silenzio per Giorno della Memoria della Shoah - Tel Aviv, 24 apr. (askanews) - Israele si è fermato per due minuti, le sirene hanno suonato in tutta la nazione in omaggio ai sei milioni di ebrei assassinati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Per celebrare il Giorno della Memoria dell'Olocausto a Tel Aviv, autisti e manifestanti che tenevano in mano i ritratti degli ostaggi di Hamas sono rimasti immobili per due minuti. Le cerimonie ufficiali sono iniziate mercoledì sera con un evento di Stato allo Yad Vashem, il memoriale della Shoah a Gerusalemme, alla presenza del Presidente Isaac Herzog, del Primo Ministro Benjamin ... 🔗quotidiano.net

Gideon Levy e il giorno in cui Israele fa memoria dell’Olocausto - Oggi è il giorno in cui in Israele si fa memoria dell’Olocausto. Al suono delle sirene il Paese si è fermato per due minuti. Riproponiamo ampi brani di un articolo che Gideon Levy ha scritto per questa occasione e pubblicato da Haaretz. “Israele non sta commettendo un olocausto contro il popolo palestinese. Negli ultimi 19 mesi, tuttavia, ci si è avvicinato a una velocità spaventosa. Questo va detto e oggi deve essere sottolineato ancora di più”. 🔗it.insideover.com

Giorno del Ricordo, una cerimonia in memoria delle vittime delle foibe e degli esuli giuliano-dalmati - Lunedì mattina, alle 12, la città di Riccione ha commemorato il Giorno del Ricordo con una cerimonia solenne presso il giardino intitolato a Norma Cossetto, situato tra i viali San Martino, Limentani, Da Verrazzano e la ferrovia. Alla presenza delle autorità cittadine, civili e militari, e della... 🔗riminitoday.it

