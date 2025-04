Giornata Internazionale del Jazz Radio3 | Simone Alessandrini in concerto per La stanza della Musica

Giornata mondiale del Jazz, in diretta dalla Sala A di via Asiago andrà in onda "Nica's Dream – I musicisti di Jazz e i loro tre desideri". Lo spettacolo parte dal racconto della vita di Pannonica de Koenigswarter nella New York del Jazz durante la metà del secondo scorso, grazie alla narrazione di Valerio Corzani e alla Musica di Giorgio Li Calzi. È uno spettacolo ispirato al libro "I musicisti di Jazz e i loro tre desideri", di Pannonica de Koenigswarter (2024 EDT) (prima edizione 2006 BuchetChastel, Paris). Un omaggio alla scena Jazz del be-bop e alla pulsante scena Musicale newyorkese in occasione della Giornata Internazionale del Jazz.La sera alle 22 avremo anche La stanza della Musica dedicata al Jazz ospitando "Simone Alessandrini Storytellers", una delle formazioni più influenti del Jazz contemporaneo che festeggia quest'anno il suo decennale.

