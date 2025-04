Giornata contro le morti bianche Lotta agli incidenti sul lavoro Premiate le ditte più sicure

Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro', le Marche hanno celebrato le eccellenze del territorio Piceno, che alla base dei successi ottenuti in campo imprenditoriale, hanno sempre posto una costante attenzione alla formazione e alla prevenzione. A confermarlo è stata la nutrita partecipazione e le tematiche più che mai attuali affrontate da "Intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro", il seminario formativo che si è tenuto nell'auditorium Giusti di Porto Sant'Elpidio. Al termine di un confronto ricco di spunti di riflessione, in grado di coinvolgere esperti del settore, accademici e rappresentanti delle istituzioni nel segno della prevenzione, i presidenti e vicepresidenti di Ebam e Cedam hanno consegnato un riconoscimento speciale ad alcuni imprenditori che, nel proprio settore di attività, si sono particolarmente distinti per l'impegno profuso nella promozione della sicurezza e della formazione in ambito lavorativo.

