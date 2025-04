Giornalista di Fanpage denuncia | Sono il secondo a essere spiato Informato con una mail da Apple

Sono il secondo Giornalista di Fanpage ad essere stato spiato”. Con queste parole Ciro Pellegrino annuncia di essere stato vittima di un attacco hacker. Diversamente da quanto accaduto al direttore della testata, Francesco Cancellato, non è stato Meta ad avvisare il Giornalista ma direttamente Apple, la casa costruttrice del suo telefonino. “Apple – recita il messaggio – ha rilevato un attacco spyware mercenario mirato contro il tuo iPhone. È probabile che questo attacco ti stia prendendo di mira specificamente per via della tua identità o delle tue attività”. Non è chiaro se lo spyware sia Graphite, il software di Paragon che era stato utilizzato per altre utenze italiane, tra cui proprio Cancellato e alcuni attivisti di Mediterranea. “Sono nato nel 1977 e ho iniziato a voler fare questo mestiere quando li avevo, vent’anni. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Giornalista di Fanpage denuncia: “Sono il secondo a essere spiato”. Informato con una mail da Apple ildiadstato”. Con queste parole Ciro Pellegrino annuncia distato vittima di un attacco hacker. Diversamente da quanto accaduto al direttore della testata, Francesco Cancellato, non è stato Meta ad avvisare ilma direttamente, la casa costruttrice del suo telefonino. “– recita il messaggio – ha rilevato un attacco spyware mercenario mirato contro il tuo iPhone. È probabile che questo attacco ti stia prendendo di mira specificamente per via della tua identità o delle tue attività”. Non è chiaro se lo spyware sia Graphite, il software di Paragon che era stato utilizzato per altre utenze italiane, tra cui proprio Cancellato e alcuni attivisti di Mediterranea. “nato nel 1977 e ho iniziato a voler fare questo mestiere quando li avevo, vent’anni. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

