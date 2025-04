Giorgia Meloni incontra Erdogan a Roma | cosa si sono detti

Erdogan è in visita a Roma, ed è stato accolto martedì dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Durante l’incontro, i leader hanno affrontato diversi argomenti, dalla difesa alle politiche migratorie, fino agli scambi commerciali, e hanno firmato undici accordi di cooperazione bilaterale.Tra questi, il più importante concerne una collaborazione tra l’azienda di armamenti italiana Leonardo e quella turca Baykar, volta alla costruzione di droni militari.Entrambe le parti, tuttavia, sono state ben attente a non sfiorare tematiche che potessero causare tensioni o imbarazzo. Non si è parlato, ad esempio, dell’arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, principale avversario politico del presidente. La premier e il suo ospite hanno rilasciato delle dichiarazioni a un ristretto numero di giornalisti, accuratamente selezionati, che non hanno potuto porre alcuna domanda. 🔗 Metropolitanmagazine.it - Giorgia Meloni incontra Erdogan a Roma: cosa si sono detti Il presidente turco Recep Tayyipè in visita a, ed è stato accolto martedì dalla presidente del Consiglio. Durante l’incontro, i leader hanno affrontato diversi argomenti, dalla difesa alle politiche migratorie, fino agli scambi commerciali, e hanno firmato undici accordi di cooperazione bilaterale.Tra questi, il più importante concerne una collaborazione tra l’azienda di armamenti italiana Leonardo e quella turca Baykar, volta alla costruzione di droni militari.Entrambe le parti, tuttavia,state ben attente a non sfiorare tematiche che potessero causare tensioni o imbarazzo. Non si è parlato, ad esempio, dell’arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, principale avversario politico del presidente. La premier e il suo ospite hanno rilasciato delle dichiarazioni a un ristretto numero di giornalisti, accuratamente selezionati, che non hanno potuto porre alcuna domanda. 🔗 Metropolitanmagazine.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giorgia Meloni incontra Andrzej Duda a Palazzo Chigi: focus su Ucraina e Nato - La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica di Polonia Andrzej Duda "nel quadro della sua visita di commiato in Italia in vista del termine del mandato". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che "al centro del colloquio" ci sono stati "i principali temi dell'agenda internazionale, a partire dalla prospettive di cessate il fuoco in Ucraina, dal rafforzamento del pilastro europeo della Nato e dai rapporti transatlantici". 🔗quotidiano.net

Re Carlo III incontra Giorgia Meloni: il programma del secondo giorno a Roma - Dalla visita a Villa Doria Pamphilj al discorso alle Camere: cosa prevede il secondo giorno di visita in Italia di Re Carlo III e Camilla 🔗ilgiornale.it

Meloni incontra Vance, attesa per Erdogan: così l’Italia rafforza i rapporti extra-Ue - Nel giro di pochi giorni Giorgia Meloni ha avviato una notevole intensificazione dei rapporti internazionali dell’Italia al di fuori del perimetro dell’Unione Europea. Oggi la premier ha incontrato a Roma il vicepresidente Usa J.D. Vance, all’indomani di un vertice alla Casa Bianca con Donald Trump, e si prepara ad accogliere il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in visita il prossimo 29 aprile. 🔗quifinanza.it

Se ne parla anche su altri siti

Meloni-Erdogan, botta e risposta tra Baldino e Totaro: In Turchia essere gay è quasi un reato, Conte non lo incontrava?; Meloni incontra Erdogan Confermata solidità rapporti Italia-Turchia; Italia-Turchia, Meloni incontra Erdogan “Confermata la solidità dei rapporti”; Meloni incontra Erdogan: accordo miliardario sui droni. E su tregua in Ucraina: Russia faccia di più. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Il summit Meloni-Erdogan. Cooperazione e affari: interscambio a 40 miliardi - La premier incontra il presidente turco, firmati nove accordi commerciali. Ribadito l’aiuto all’Ucraina. E strategia comune sull’immigrazione irregolare. 🔗msn.com

Migranti, business e droni: Meloni abbraccia Erdogan - Turchia (Internazionale) Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono incontrati ieri a Roma, a Villa Doria Pamphilj, lontano dal centro della città e ... 🔗ilmanifesto.it

Meloni incontra Erdogan: accordo miliardario sui droni. E su tregua in Ucraina: Russia faccia di più - La premier nelle dichiarazioni alla stampa assieme al presidente turco dopo il vertice intergovernativo: “Obiettivo 40 miliardi di dollari per l’interscambio ... 🔗msn.com