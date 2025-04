Giorgia Meloni | Celebriamo il primo maggio con i fatti

fatti, perché crediamo che questo sia il modo per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono a far grande questa nazione": la premier Giorgia Meloni lo ha detto a proposito del primo maggio in un videomessaggio pubblicato dopo il Consiglio dei ministri. Poi ha aggiunto: "L'Italia è sempre di più una Repubblica fondata sul lavoro, e io sono orgogliosa del fatto che in poco più di due anni e mezzo siano stati creati oltre un milione di posti di lavoro. Abbiamo raggiunto il record di numero di occupati, il tasso di occupazione femminile non è mai stato così alto, la disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte, aumentano i contratti a tempo indeterminato, diminuisce il precariato".

