Giorgia Meloni annuncia oltre 1 miliardo per la sicurezza sul lavoro

oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video diffuso mentre è in corso la conferenza stampa dei ministri al termine del Cdm."Vogliamo potenziare il sistema di incentivi e disincentivi per le imprese in base chiaramente alla loro condotta in materia di sicurezza con particolare attenzione al mondo agricolo".

Giorgia Meloni annuncia oltre 1 miliardo per la sicurezza sul lavoro nella Festa dei Lavoratori - "Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori a questo tema e ci impegniamo a fare ancora di più. Abbiamo reperito insieme all'Inail altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro". 🔗quotidiano.net

Giorgia Meloni annuncia oltre 1 miliardo per la sicurezza sul lavoro nella Festa dei Lavoratori - La presidente del Consiglio annuncia nuovi fondi per la sicurezza sul lavoro, con un focus sul settore agricolo. 🔗quotidiano.net

Il Primo Maggio di Giorgia Meloni. Un peana di sé stessa e centinaia di milioni per la sicurezza sul lavoro - La presidente del Consiglio ha annunciato nuove misure per tutelare l'incolumità sui posti di lavoro, che saranno discusse con le parti sociali. 🔗huffingtonpost.it

Lavoro, Meloni annuncia: "Altri 650 milioni per sicurezza". L'8 maggio incontro con sindacati - (Adnkronos) - Nuove risorse per la sicurezza sul lavoro. Lo annuncia, a poche ore dall'1 maggio 2025, in un videomessaggio la premier Giorgia Meloni. "Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori" al tema ... 🔗msn.com