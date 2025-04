Giorgia Faraoni | con Eva ho imparato la forza di reagire

Giorgia Faraoni: "Appena ho letto la sceneggiatura, ho giudicato molto Eva. 🔗 Quotidiano.net - Giorgia Faraoni: con Eva ho imparato la forza di reagire Roma, 30 apr. (askanews) - Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella città e il passaggio al Santa Barbara International Film Festival e al Festival di Barcellona, arriva nelle sale come evento il 5, 6 e 7 maggio "L'origine del mondo", esordio al lungometraggio di Rossella Inglese.Protagonista la 19enne Eva, legata al 45enne Bruno (Fabrizio Rongione) da un tragico destino: la ragazza provoca involontariamente un incidente in cui muore la moglie dell'uomo. Avvicinandosi a lui, nascondendogli la verità, riuscirà a curare le sue ferite, così come farà lui, fino a che saranno costretti a fare i conti con quanto accaduto e con la sofferenza, ma per loro sarà un nuovo inizio.A interpetare la protagonista è la giovane: "Appena ho letto la sceneggiatura, ho giudicato molto Eva. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

«Ho scritto una lettera a Giorgia Meloni per riportare a casa il nostro Alberto Trentini, come è stato fatto con Cecilia Sala» – Il video - «Ho scritto una lettera e la nostra avvocata l’ha inoltrata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e proprio perché è madre pure lei, mi aspetto che me lo porti a casa, che percorra delle strade anche facendosi aiutare dalle Istituzioni di altri Paesi come è stato fatto per la nostra giornalista Cecilia Sala». Queste le parole di Armanda Trentini, madre di Alberto Trentini, il cooperante dell’ong internazionale Humanity&Inclusion, da oltre 90 giorni detenuto in un carcere di Caracas, Venezuela, con accusa di terrorismo, a Che Tempo Che Fa sul canale Nove. 🔗open.online

Ceccano, Eva Crosetta presenta il libro "Che colpa ne ho se sono nato in Congo all'ombra di un mango" - Un altro incontro di alto livello da non perdere da Sinestesia a Ceccano. Domenica 16 Marzo alle ore 17.30 Eva Crosetta, conduttrice del programma "Sulla via di Damasco" e volto noto della televisione italiana presenterà il suo ultimo libro "Che colpa ne ho se sono nato in Congo all'ombra di... 🔗frosinonetoday.it

Maria De Filippi: “Ho scritto a Giorgia per farle i complimenti per Sanremo, bellissima la sua canzone” - Nella puntata del 16 febbraio di Amici, Maria De Filippi ha raccontato a Emanuel Lo di aver scritto alla sua compagna Giorgia per farle i complimenti per il Festival di Sanremo 2025. "Complimenti, bellissima canzone", ha detto la conduttrice.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giorgia Faraoni: con Eva ho imparato la forza di reagire; Giorgia Faraoni: “Ho iniziato a recitare per trovare me stessa”; RoFF 19. Intervista alla regista de L'origine del mondo; L'Origine del Mondo - Film (2024). 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giorgia Faraoni: con Eva ho imparato la forza di reagire - Roma, 30 apr. (askanews) – Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella città e il passaggio al Santa Barbara International Film Festival e al Festival di Barcellona, ... 🔗askanews.it