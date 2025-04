Giorgetti Pil meglio di altri nostre politiche efficaci

altri paesi europei. Un segnale importante che dimostra la correttezza delle nostre previsioni e l'efficacia delle politiche economiche del governo". Lo dichiara il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti commentando i dati sul Pil del primo trimestre 2025, chiuso a +0,3%. 🔗 Quotidiano.net - Giorgetti, Pil meglio di altri, nostre politiche efficaci "Istat certifica una crescita positiva per il primo trimestre, migliore rispetto adpaesi europei. Un segnale importante che dimostra la correttezza delleprevisioni e l'a delleeconomiche del governo". Lo dichiara il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlocommentando i dati sul Pil del primo trimestre 2025, chiuso a +0,3%. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Def, Giorgetti: Pil +0,6% nel 2025 - 20.35 "Questo Documento di finanza pubblica viene adottato in una situazione molto complessa sotto l'aspetto economico globale" e "questo rende molto complicato e difficile, perfino aleatorie le previsioni non solo a lungo termine ma anche a breve". Così il ministro dell'Economia Giorgetti dopo il CdM. Stima crescita Pil 2025 dimezzata:+0,6% Poi +0,8%.Deficit-Pil previsto al 3,3% nel 2025, 2,8% nel 2026 e 2,6% nel 2027 come indicato lo scorso autunno,aggiunge. 🔗servizitelevideo.rai.it

Def, Giorgetti: “Pil +0,6% nel 2025, 0,8% nel 2026 e 2027” - “Abbiamo deciso di adottare stime di crescita che sono allineate a quelle recentemente ridotte di Bankitalia: abbiamo previsto una crescita reale di Pil dello 0,6% nel 2025, 0,8% nel 2026 e 0,8% nel 2027, dimezzando di fatto quella che era la previsione del Piano che era di 1,2?. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa al termine del Cdm illustrando le cifre del nuovo Def. 🔗lapresse.it

Pil: Giorgetti, aggiornare previsioni 2025-2026 - Roma, 28 feb. (LaPresse) – “Per il 2025 e 2026 dovremo sicuramente aggiornare le previsioni macroeconomiche, lo si fa ogni anno, lo dobbiamo fare a maggior ragione adesso”. Lo afferma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo – in conferenza stampa post Cdm – sui dati del Pil. “Tra una settimana o poco più avremo i dati definitivi per il 2024”, osserva Giorgetti. Parlando della crescita il ministro ritiene che ci sia “una situazione di grande incertezza: quello che accadrà in Europa e anche in Italia è a questo punto un grosso punto interrogativo”. 🔗lapresse.it

Ne parlano su altre fonti

Giorgetti, Pil meglio di altri, nostre politiche efficaci; *** Pil: Giorgetti, crescita positiva, Italia fa meglio di altri; Istat, nel 2024 Pil +0,7% e deficit 3,6%. Per Giorgetti finanze meglio del previsto -; S&P promuove l'Italia. Giorgetti: Premiata la serietà del Paese. 🔗Ne parlano su altre fonti

Giorgetti, Pil meglio di altri, nostre politiche efficaci - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Un Documento di finanza pubblica carente e incerto, Giorgetti non convince sul Pil - Nessuna indicazione su come sarà rivisto il Pnrr né una suddivisione della composizione della spesa per settori. Il ministro Giorgetti difende le «revisioni al ribasso» che prevedono per il 2025 una c ... 🔗editorialedomani.it

La prudenza di Giorgetti: si prepara al peggio, ma spera per il meglio - Il Mef mantiene gli obiettivi di bilancio del Piano, nonostante le previsioni del Dfp si basino sui dazi abnormi del Libration day . Ma la speranza è che il negoziato con Trump porti a una "distension ... 🔗ilfoglio.it