Giordano denuncia | Da Grottolella ad Avellino una rete di potere targata Spiniello

Grottolella. e in famiglia”. A lanciare l’accusa è il consigliere comunale Nicola Giordano, che denuncia pubblicamente l’esistenza di un legame politico-amministrativo sempre più stretto tra il Comune di Avellino e quello di Grottolella. Un filo che, a suo dire, si sarebbe ormai trasformato in una rete di potere familiare e strategica.“I fatti parlano chiaro – afferma Giordano – Spiniello padre, sindaco di Grottolella e nominato da Festa alla guida del CdA dell’Azienda Consortile, si dimette improvvisamente bloccando il rendiconto della società. Nel frattempo, Spiniello figlio, anche lui indicato da Festa come assessore ad Avellino, non porta in giunta la delibera sul piano delle alienazioni, impedendo l’inserimento dello Stadio Partenio tra i beni da valorizzare. 🔗 Anteprima24.it - Giordano denuncia: “Da Grottolella ad Avellino, una rete di potere targata Spiniello” Tempo di lettura: 2 minuti“Un tempo le grandi questioni della nostra provincia si discutevano a Roma. Oggi, invece, sembra che tutto si decida a. e in famiglia”. A lanciare l’accusa è il consigliere comunale Nicola, chepubblicamente l’esistenza di un legame politico-amministrativo sempre più stretto tra il Comune die quello di. Un filo che, a suo dire, si sarebbe ormai trasformato in unadifamiliare e strategica.“I fatti parlano chiaro – affermapadre, sindaco die nominato da Festa alla guida del CdA dell’Azienda Consortile, si dimette improvvisamente bloccando il rendiconto della società. Nel frattempo,figlio, anche lui indicato da Festa come assessore ad, non porta in giunta la delibera sul piano delle alienazioni, impedendo l’inserimento dello Stadio Partenio tra i beni da valorizzare. 🔗 Anteprima24.it

