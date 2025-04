Gino Cecchettin | Vorrei incontrare i trapper e dire loro | siate coraggiosi basta testi sessisti

loro arte”. E sulle motivazioni dell'ergastolo a Turetta dice: "Quando le ho lette, mi sono sentito male" 🔗 Repubblica.it - Gino Cecchettin: “Vorrei incontrare i trapper e dire loro: siate coraggiosi, basta testi sessisti” Il papà di Giulia e l'appello al mondo della musica: “Li ho esortati a esprimere gli stessi concetti con altre parole, nel modo giusto, senza frenare laarte”. E sulle motivazioni dell'ergastolo a Turetta dice: "Quando le ho lette, mi sono sentito male" 🔗 Repubblica.it

Gino Cecchettin a Fiera Didacta: “Educare contro la violenza è una missione collettiva” - Il padre di Giulia Cecchettin, la giovane vittima di femminicidio nel novembre 2023, ha lanciato un forte messaggio durante la Fiera Didacta di Firenze. L'articolo Gino Cecchettin a Fiera Didacta: “Educare contro la violenza è una missione collettiva” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Gino Cecchettin sul femminicidio di Sara Campanella: «Gli uomini non accettano il rifiuto. Lo stalking è un segnale premonitore» - «Davanti al femminicidio di Sara Campanella penso alla mia Giulia, alla battaglia titanica che combattiamo contro un male radicato nella società». A esprimere il proprio dolore è Gino Cecchettin, padre di Giulia, uccisa nel novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Con le sue parole, Cecchettin commenta l’uccisione di Sara Campanella, studentessa di infermieristica 22enne uccisa a coltellate per strada a Messina, dopo mesi in cui aveva subito stalking da parte di un compagno di università: Stefano Argentino. 🔗open.online

I ragazzi delle Contrade incontrano Cecchettin - Il fenomeno dei femminicidi è sempre più tristemente sotto gli occhi di tutti, con le vittime in aumento. La ... 🔗msn.com

Gino Cecchettin, i testi sessisti al festival e l'appello letto sul palco prima dei concerti dei rapper: «Attenti a come usate le parole» - La lettera all’Aperyshow (Padova): «Scegliere da che parte stare». Il 3 maggio l'appello del padre di Giulia verrà letto di fronte agli artisti e al pubblico. In scaletta, quella sera, rapper molto di ... 🔗corrieredelveneto.corriere.it

Femminicidio Sara Campanella, Cecchettin: “Stalking spesso sottovalutato, il pericolo inizia lì” - Gino Cecchettin, il papà della ragazza uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta l’11 novembre 2023, ha creato una Fondazione che porta il nome della figlia. Da settembre entrerà nelle scuole. 🔗repubblica.it