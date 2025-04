Gino Cecchettin chiede ai rapper di cambiare linguaggio | Basta testi misogini che non rispettano le donne

Gino Cecchettin chiede alla musica di cambiare linguaggio. E scrive agli artisti. chiedendo di «evitare stereotipi e frasi tossiche. Anche Vasco Rossi componeva brani impubblicabili, poi ha mutato stile». Tutto nasce dalla partnership tra la fondazione Giulia con l’Aperyshow Charity Event di Arsengo in provincia di Padova. «Di fronte all’elenco dei cantanti che si sarebbero esibiti sul palco, mi sono reso conto che alcuni di loro in passato avevano scritto testi misogini e non rispettosi delle donne», spiega a La Stampa. Tra questi Bello Figo, quello di: «Io sono un maschio Cucina la donna Io c’ho fame Cucina la donna». O Boro Boro (qui, con Elettra Lamborghini): «Bevo una tequila E dopo glielo pongo a ritmo».La violenza nella musicaNel colloquio con Laura Berlinghieri Cecchettin racconta di aver scritto ai cantanti: «Semplicemente, ho detto agli artisti di preferire le parole d’affetto a quelle d’odio, la comprensione al biasimo, l’empatia alla violenza». 🔗 alla musica di. E scrive agli artisti.ndo di «evitare stereotipi e frasi tossiche. Anche Vasco Rossi componeva brani impubblicabili, poi ha mutato stile». Tutto nasce dalla partnership tra la fondazione Giulia con l’Aperyshow Charity Event di Arsengo in provincia di Padova. «Di fronte all’elenco dei cantanti che si sarebbero esibiti sul palco, mi sono reso conto che alcuni di loro in passato avevano scrittoe non rispettosi delle», spiega a La Stampa. Tra questi Bello Figo, quello di: «Io sono un maschio Cucina la donna Io c’ho fame Cucina la donna». O Boro Boro (qui, con Elettra Lamborghini): «Bevo una tequila E dopo glielo pongo a ritmo».La violenza nella musicaNel colloquio con Laura Berlinghieriracconta di aver scritto ai cantanti: «Semplicemente, ho detto agli artisti di preferire le parole d’affetto a quelle d’odio, la comprensione al biasimo, l’empatia alla violenza». 🔗 Open.online

