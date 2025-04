Gino Cecchettin | Ai trapper dico | siate rivoluzionari basta con i testi sessisti

Repubblica.it - Gino Cecchettin: “Ai trapper dico: siate rivoluzionari, basta con i testi sessisti” Il papà di Giulia e l'appello al mondo della musica: "Se ci sarà l'occasione, incontrerò volentieri questi artisti". E sulle motivazioni dell'ergastolo a Turetta dice: "Quando le ho lette, mi sono sentito male" 🔗 Repubblica.it

Gino Cecchettin a Fiera Didacta: “Educare contro la violenza è una missione collettiva” - Il padre di Giulia Cecchettin, la giovane vittima di femminicidio nel novembre 2023, ha lanciato un forte messaggio durante la Fiera Didacta di Firenze. L'articolo Gino Cecchettin a Fiera Didacta: “Educare contro la violenza è una missione collettiva” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Gino Cecchettin sul femminicidio di Sara Campanella: «Gli uomini non accettano il rifiuto. Lo stalking è un segnale premonitore» - «Davanti al femminicidio di Sara Campanella penso alla mia Giulia, alla battaglia titanica che combattiamo contro un male radicato nella società». A esprimere il proprio dolore è Gino Cecchettin, padre di Giulia, uccisa nel novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Con le sue parole, Cecchettin commenta l’uccisione di Sara Campanella, studentessa di infermieristica 22enne uccisa a coltellate per strada a Messina, dopo mesi in cui aveva subito stalking da parte di un compagno di università: Stefano Argentino. 🔗open.online

Parole e rispetto contro la violenza sulle donne: l’appello di Gino Cecchettin al mondo della musica - Venezia, 28 aprile 2025 – "Abbiamo bisogno della tua arte" e di artisti "che sappiano anche cambiare spartito" perché chi scrive, canta e produce musica ha una responsabilità e può scegliere di metterla al servizio di una cultura che promuova il rispetto, l'uguaglianza e la libertà. E per evitare che alimenti il contrario: mancanza di rispetto, stereotipi, atteggiamenti malati, violenti o tossici. 🔗ilrestodelcarlino.it

Gino Cecchettin, i testi sessisti al festival e l'appello letto sul palco prima dei concerti dei rapper: «Attenti a come usate le parole» - La lettera all’Aperyshow (Padova): «Scegliere da che parte stare». Il 3 maggio l'appello del padre di Giulia verrà letto di fronte agli artisti e al pubblico. In scaletta, quella sera, rapper molto di ... 🔗corrieredelveneto.corriere.it

Gino Cecchettin, la lettera ai cantanti contro i testi sessisti: “Salire su un palco significa scegliere da che parte stare” - Gino Cecchettin, il padre di Giulia, nota vittima di femminicidio, ha scritto una lettera fatta recapitare in occasione del festival musicale Aperyshow in cui ha richiamato i partecipanti e non all’im ... 🔗tecnicadellascuola.it

Gino Cecchettin, il padre di Giulia e l'appello agli artisti: «Via i testi sessisti dalle canzoni» - Padova, la lettera fatta recapitare in occasione del festival Aperyshow che devolverà parte del ricavato alla Fondazione Giulia Cecchettin. Gli organizzatori: «Giusto parlarne» ... 🔗msn.com