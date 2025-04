Gino Cecchettin a musicisti e discografici | Basta vendere con la violenza e i testi sessisti

Gino Cecchettin a Fiera Didacta: “Educare contro la violenza è una missione collettiva” - Il padre di Giulia Cecchettin, la giovane vittima di femminicidio nel novembre 2023, ha lanciato un forte messaggio durante la Fiera Didacta di Firenze. L'articolo Gino Cecchettin a Fiera Didacta: “Educare contro la violenza è una missione collettiva” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Gino Cecchettin sul femminicidio di Sara Campanella: «Gli uomini non accettano il rifiuto. Lo stalking è un segnale premonitore» - «Davanti al femminicidio di Sara Campanella penso alla mia Giulia, alla battaglia titanica che combattiamo contro un male radicato nella società». A esprimere il proprio dolore è Gino Cecchettin, padre di Giulia, uccisa nel novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Con le sue parole, Cecchettin commenta l’uccisione di Sara Campanella, studentessa di infermieristica 22enne uccisa a coltellate per strada a Messina, dopo mesi in cui aveva subito stalking da parte di un compagno di università: Stefano Argentino. 🔗open.online

Parole e rispetto contro la violenza sulle donne: l’appello di Gino Cecchettin al mondo della musica - Venezia, 28 aprile 2025 – "Abbiamo bisogno della tua arte" e di artisti "che sappiano anche cambiare spartito" perché chi scrive, canta e produce musica ha una responsabilità e può scegliere di metterla al servizio di una cultura che promuova il rispetto, l'uguaglianza e la libertà. E per evitare che alimenti il contrario: mancanza di rispetto, stereotipi, atteggiamenti malati, violenti o tossici. 🔗ilrestodelcarlino.it

Gino Cecchettin, appello a musicisti e discografici: "Stop testi sessisti contro le donne" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gino Cecchettin, appello a musicisti e discografici: 'Stop testi sessisti contro le donne' ... 🔗tg24.sky.it

Gino Cecchettin agli artisti: “Basta testi misogini, la musica sia veicolo di rispetto” - Sabato sera, durante l’Aperyshow 2025, uno dei più importanti festival charity d’Italia, risuoneranno le parole di Gino Cecchettin, padre di Giulia, la studentessa uccisa dal suo ex fidanzato nel 2023 ... 🔗orizzontescuola.it

L’appello di Gino Cecchettin a cantanti e case discografiche: “Via i testi sessisti dalle canzoni” - Il papà di Giulia ha scritto una lettera per chiamare a raccolta il mondo della musica: due vademecum per promuovere un linguaggio più consapevole nei testi e ... 🔗repubblica.it