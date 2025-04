Ginnastica ritmica scelta la nuova allenatrice delle Farfalle! Un profilo straniero dopo l’era Maccarani

nuova allenatrice delle Farfalle a partire dal 4 maggio. Andrea Facci, Presidente federale e Direttore Tecnico ad interim della sezione Ginnastica ritmica, ha individuato il nuovo profilo che guiderà il gruppo dopo che Emanuela Maccarani è stata sollevata dall’incarico poche settimane fa. La classe 1970 ha fatto parte dello staff tecnico che ha guidato la Bulgaria alle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012.La bulgara vanta un passato da agonista e con la sua Nazionale ha vinto gli Europei nel 1988, al termine di una militanza nel gruppo cominciata nel 1981 sull’onda dei successi delle “Golden Girls” di Neshka Robeva, vincitrici di più di 200 medaglie in 20 anni. Cresciuta nel CSKA Sofia e poi formatasi presso la National Sports Academy (NSA) “Vassil Levski”, ha lavorato nello staff di Iliana Raeva salendo sul podio dei Mondiali di Patrasso, Mosca e Montpellier tra il 2005 e il 2012, con nel mezzo le due già citate presenze ai Giochi. 🔗 Oasport.it - Ginnastica ritmica, scelta la nuova allenatrice delle Farfalle! Un profilo straniero dopo l’era Maccarani Marela Pashalieva sarà laa partire dal 4 maggio. Andrea Facci, Presidente federale e Direttore Tecnico ad interim della sezione, ha individuato il nuovoche guiderà il gruppoche Emanuelaè stata sollevata dall’incarico poche settimane fa. La classe 1970 ha fatto parte dello staff tecnico che ha guidato la Bulgaria alle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012.La bulgara vanta un passato da agonista e con la sua Nazionale ha vinto gli Europei nel 1988, al termine di una militanza nel gruppo cominciata nel 1981 sull’onda dei successi“Golden Girls” di Neshka Robeva, vincitrici di più di 200 medaglie in 20 anni. Cresciuta nel CSKA Sofia e poi formatasi presso la National Sports Academy (NSA) “Vassil Levski”, ha lavorato nello staff di Iliana Raeva salendo sul podio dei Mondiali di Patrasso, Mosca e Montpellier tra il 2005 e il 2012, con nel mezzo le due già citate presenze ai Giochi. 🔗 Oasport.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Ginnastica Ritmica, Mariela Pashalieva nuova allenatrice Farfalle - La Federazione Ginnastica d’Italia ha individuato la nuova allenatrice della squadra nazionale di Ritmica per le Farfalle. Dal 5 maggio prossimo Mariela Pashalieva assumerà l’incarico di allenatrice delle Farfalle azzurre presso l’Accademia internazionale di Desio, dopo l’uscita di scena di Emanuela Maccarani. La scelta del Presidente federale Andrea Facci, direttore tecnico ad interim della sezione dei piccoli attrezzi, è caduta su un profilo di grande esperienza internazionale, con due partecipazioni olimpiche all’attivo, nello staff tecnico dell’Insieme bulgaro, ai Giochi di Pechino 2008 ... 🔗lapresse.it

Ginnastica ritmica, la nuova dt azzurra è Pashalieva - Dopo qualche settimana di attesa, la Federginnastica ha scelto la nuova allenatrice della nazionale delle ritmica, dopo le note vicende che hanno portato all’allontanamento della storica dt Emanuela Maccarani: da lunedì 5 maggio sarà Mariela Pashalieva ad assumere l’incarico di allenatrice delle Farfalle azzurre presso l’Accademia internazionale di Desio. Nell’attesa della decisione il nuovo presidente della federazione Andrea Facci aveva assunto ad interim il ruolo di direttore tecnico, ora è arrivato l’annuncio dell’ingaggio di una allenatrice di grande esperienza internazionale, che ha ... 🔗sport.quotidiano.net

Ginnastica ritmica, le Farfalle faticano al debutto: la nuova Italia è attardata in Coppa del Mondo - Le Farfalle hanno compiuto il loro attesissimo debutto stagionale, scendendo in pedana a Baku (Azerbaijan) in occasione della seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Dopo la rinuncia di qualche settimana fa all’appuntamento di Sòfia, poiché le azzurre non avevano ancora completamente messo a punto i propri esercizi, la nostra Nazionale si è messa in gioco all’AGF Trophy con l’obiettivo di scaldare i motori in avvio di un’annata agonistica che proporrà gli Europei a giugno e i Mondiali ad agosto. 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Ginnastica ritmica, scelta la nuova allenatrice della Nazionale azzurra: è la bulgara Pashalieva; Le Farfalle hanno una nuova allenatrice: scelta Mariela Pashalieva per il dopo Maccarani. Chi è la dt bulgara: le medaglie e l'eredità dopo gli scandali; Ginnastica artistica e la scelta anti-sessista: stop all’obbligo del body nelle gare in Francia; Le Farfalle della ritmica tornano in gara a Baku, squadra rinnovata. Le veterane restano ad allenarsi a Desio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ginnastica ritmica, scelta la nuova allenatrice della Nazionale azzurra: è la bulgara Pashalieva - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Ginnastica ritmica, scelta la nuova allenatrice delle Farfalle! Un profilo straniero dopo l’era Maccarani - Marela Pashalieva sarà la nuova allenatrice delle Farfalle a partire dal 4 maggio. Andrea Facci, Presidente federale e Direttore Tecnico ad interim della ... 🔗oasport.it

Ginnastica Ritmica, Mariela Pashalieva nuova allenatrice Farfalle - La Federazione Ginnastica d’Italia ha individuato la nuova allenatrice della squadra nazionale di Ritmica per le Farfalle. Dal 5 maggio prossimo Mariela Pashalieva assumerà l’incarico di allenatrice d ... 🔗msn.com