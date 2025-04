Ginnastica ritmica | Mariela Pashalieva nuova allenatrice della Nazionale italiana

Ginnastica d’Italia ha ufficializzato il nome della nuova head coach della squadra Nazionale di Ginnastica ritmica. A partire dal 5 maggio, sarà Mariela Pashalieva a guidare le Farfalle azzurre presso l’Accademia InterNazionale di Desio.La scelta del presidente federale Andrea Facci, attualmente anche direttore tecnico ad interim della ritmica, è ricaduta su una figura di alto profilo interNazionale. Pashalieva vanta infatti due partecipazioni olimpiche come membro dello staff tecnico della squadra bulgara, ai Giochi di Pechino 2008 e Londra 2012.Farfalle, Ginnastica ritmica – Foto FerraroCONIChi è Mariela PashalievaNata nel 1970 e cresciuta nella prestigiosa scuola CSKA di Sofia, Pashalieva ha fatto parte della Nazionale bulgara dal 1981, vincendo l’oro europeo a Helsinki nel 1988, in piena epoca delle leggendarie “Golden Girls” di Neshka Robeva, vincitrici di più di 200 medaglie in 20 anni. 🔗 La Federazioned’Italia ha ufficializzato il nomehead coachsquadradi. A partire dal 5 maggio, saràa guidare le Farfalle azzurre presso l’Accademia Interdi Desio.La scelta del presidente federale Andrea Facci, attualmente anche direttore tecnico ad interim, è ricaduta su una figura di alto profilo intervanta infatti due partecipazioni olimpiche come membro dello staff tecnicosquadra bulgara, ai Giochi di Pechino 2008 e Londra 2012.Farfalle,– Foto FerraroCONIChi èNata nel 1970 e cresciuta nella prestigiosa scuola CSKA di Sofia,ha fatto partebulgara dal 1981, vincendo l’oro europeo a Helsinki nel 1988, in piena epoca delle leggendarie “Golden Girls” di Neshka Robeva, vincitrici di più di 200 medaglie in 20 anni. 🔗 Sportface.it

